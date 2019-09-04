شاهد.. محمد شاهين يغني على تصفيق الجمهور

حل المطرب الشاب محمد شاهين، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «سي بي سي».



وقدم محمد شاهين خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، العديد من الأغاني منها «يارب باسمك هنبدأ»، وتفاعل معه الجمهور بالتصفيق الحار تشجيعا له ولصوته المميز.



وتحدث محمد شاهين عن بدايته الغنائية ومشاركته في المسابقات الفنية، التي جعلته يشعر بالإحباط في كل مرة بسبب عدم قبوله في الاختبارات.

