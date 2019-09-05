ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا خرق بن زايد والجبير البروتوكول خلال زيارة باكستان

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 12:04 ص
صدى البلد
حسام رضوان
وصل امس الاربعاء الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير إلى باكستان لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بشأن التصاعد في حدة التوترات بين الهند وباكستان.

وكشفت إحدى صور الزيارة خرق الوزيرين العربيين للبروتوكولات الدبلوماسية، حيث أظهرت أن الوزيرين وصلا إلى إسلام آباد على متن طائرة واحدة.

تسببت الصورة في الكثير من ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتكاعي على هذا التصرف دلالاته، خاصة بعد تصريحات ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، حيث قال بن زايد على تويتر إن:"الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.. والهدف الذي يجمعنا أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة، يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا".

لماذا خرق بن زايد والجبير البروتوكول خلال زيارة باكستان
لماذا خرق بن زايد والجبير البروتوكول خلال زيارة باكستان
لماذا خرق بن زايد والجبير البروتوكول خلال زيارة باكستان

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بن زايد: الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد

ولي عهد أبو ظبي: الإمارات تقف بقوة مع السعودية في خندق واحد ضد التحديات

ترشيحاتنا

كهربا يتصدر تويتر بعد انتقاله لـ الأهلي.. ومشجع زملكاوي: أتمنى لك التوفيق

الكاف يهدد نادي الزمالك بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

القتل العشوائي في لندن لا ينتهي.. طعن عشرات المسلمين في العاصمة البريطانية

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور

من أقوى الممثلين فى مصر .. وصلة مديح من محمد عادل إمام لهذا الفنان

ابنى أصبح غير طبيعي .. والد الممثل محمد علي : بدأنا من الصفر وكسبنا ملايين من المقاولات.. شاهد

والد الممثل محمد علي يكشف تفاصيل جديدة عن ابنه.. فيديو

ارجع حرام عليك.. والد الفنان محمد على يحكى التفاصيل الكاملة عن حياة نجله وسر تحول أفكاره ..فيديو

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور

ابنى أصبح غير طبيعي .. والد الممثل محمد علي : بدأنا من الصفر وكسبنا ملايين من المقاولات.. شاهد

ميشيل مدرب حراس الأهلي يفجر مفاجأة حول مستوى حراسة المرمى وكواليس التعاقد معه

كهربا يتصدر تويتر بعد انتقاله لـ الأهلي.. ومشجع زملكاوي: أتمنى لك التوفيق

التحقيق مع حمدي النقاز.. اللاعب يبرر موقفه مع الزمالك.. ومرتضى منصور يغرمه

الصورة الأولى لـ عادل إمام بعد عودته لـ فلانتينو

والد الفنان محمد علي: هؤلاء سبب تحول ابني ومصدوم من تصرفاته

الكاف يهدد نادي الزمالك بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

والد الفنان محمد علي ينهار على الهواء: سمعتنا بقت زفت وابني دمر العيلة.. فيديو

شاهد.. سيد عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك بحضور فرح في قريته بالفيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قادرة وتعملها.. نادين الراسى تجمع مطلقها وحبيبها الجديد فى عيد ميلادها .. صور

زواج جديد أم دعابة.. سر ارتداء ابنة هيفاء وهبي فستان زفاف جديدا.. صور

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور