لماذا خرق بن زايد والجبير البروتوكول خلال زيارة باكستان

وصل امس الاربعاء الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير إلى باكستان لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بشأن التصاعد في حدة التوترات بين الهند وباكستان.



وكشفت إحدى صور الزيارة خرق الوزيرين العربيين للبروتوكولات الدبلوماسية، حيث أظهرت أن الوزيرين وصلا إلى إسلام آباد على متن طائرة واحدة.



تسببت الصورة في الكثير من ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتكاعي على هذا التصرف دلالاته، خاصة بعد تصريحات ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، حيث قال بن زايد على تويتر إن:"الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.. والهدف الذي يجمعنا أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة، يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا".



