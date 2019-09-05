رئيس شعبة المجوهرات: زيادة كبيرة في أسعار الذهب نهاية العام ..فيديو

قال رئيس الشعبة العامة للمجوهرات، الدكتور وصفي أمين، إن الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين تؤثر على أسعار الذهب، مشيرًا إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضعف عملة اليورو، مؤكدًا "مشكلات كتيرة والعالم بيغلي، والدهب كمان بيغلى".





وأضاف رئيس الشعبة العامة للمجوهرات، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الذهب هو الملاذ الآمن حاليا، مشيرا إلى أن الاستثمار في الذهب يحتاج إلى النفس الطويل والصبر، وجود مبالغ تكفي لهذا الاستثمار، ولا يكون صاحبها سيتحاج إليها في الوقت الحالي.



