بحضور شباب المهجر.. استعدادات مكثفة بجنوب سيناء لـ ملتقى الأديان أكتوبر المقبل

أجرت محافظة جنوب سيناء استعدادات مكثفة للتجهيز لانطلاق ملتقى الأديان للتسامح الديني في نسخته الخامسة حيث سوف يكون الملتقى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي سوف يعقد من ١٠ إلى ١٢ أكتوبر القادم بحضور شخصيات دولية وسفراء دول عديدة و١٠٠ شاب من شباب المهجر تحت شعار " هنا نصلي معا ".





ورافق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اللواء محمد خريصة، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والنائب عطية موسي، عضو مجلس النواب، يرافقهم رؤساء مدن سانت كاترين وابورديس، ومديرو عموم المديريات والجهات المعنية، ومشايخ وعواقل سانت كاترين وبحضور لجنة وزارة التنمية المحلية برئاسة المستشار ياسر حامد توفيق، مستشار وزير التنمية المحلية، والمعنيين.





وقاموا بتفقد الاستعدادات الخاصة بعقد الملتقى والتي بدأت بزيارة لدير السبع بنات، وتفقد كمين النبي صالح بمدخل المدينة، ثم قرية وادي الراحة مكان انعقاد الحفل الرئيسي للملتقى، واستراحة ومتحف السادات بوادي الراحة، ومنطقة الوادي المقدس لتفقد أعمال تطوير مسجد الوادي المقدس بتكلفة مليون جنيه والذي سيتم نقل صلاة الجمعة من يوم ١١ أكتوبر علي الهواء مباشرة يلقي خطبة الجمعة به وزير الأوقاف، وقام فودة ومرافقيه بزيارة لدير سانت كاترين، للوقوف علي الاستعدادات الخاصة بالملتقى.





كما قام المحافظ بتفقد الأرض المخصصة لإقامة مسجد بمنطقة الزيتونه وسيتم وضع حجر الأساس خلال الملتقى، وقام فودة بعقد لقاء بالنادي الاجتماعي الثقافي الرياضي بالزيتونة وشاهدوا فيلم وثائقي تاريخي انتاج ١٩ نوفمبر ١٩٧٩ يحكي قصة اتفاقية السلام الجزء الخاص بسانت كاترين، وقام بتوزيع عقود إسكان ٧٢ وحدة سكنية لمستحقيها بالزيتونة.





وأعلن المحافظ ان انطلاق ملتقى الاديان ١٠ اكتوبر المقبل وستكون الاحتفالية بفرق المحافظة وابناء البدو وسيتم مكافأتهم بعد انتهاء العروض، مع اقامة سباق للهجن يشترك فيه ٥٠ جملا من قبائل مختلفة يوم الجمعه١١ اكتوبر.





وأضاف فودة أنه سيتم افتتاح ملعبين بالنجيل الصناعى والاضاءة الليلية بتكلفة ٣ ملايين جنيه لأبناء سانت كاترين بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.



