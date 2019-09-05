ماركا: خطة تركى ال الشيخ مع الميريا تعكس طموحه الكبير داخل النادى

سلطت صحيفة ماركا الإسبانية، الضوء على نادي الميريا والروح الشابة التي يتميز بها لاعبوه والجهود المتميزة التي يبذلها المالك الجديد تركي آل الشيخ.





وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية ، في مقال احتفائي، أن الخطط الجديدة تعبر عن الطموح الجديد الذي ظهر منذ وصول المالك الجديد تركي آل الشيخ.





وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إ ن "نادي الميريا لديه ثالث أصغر رئيس في هذه الفئة، وهو تركي آل الشيخ ( 38 عامًا) كما أن لديه أكثر الموظفين شبابًا وأن متوسط العمر يبلغ 24 عامًا، أي أقل بكثير من الغالبية العظمى من الأندية في الدرجة الأولى والثانية في إسبانيا.





وكتبت الصحيفة تأكيدًا لحيوية النادي "الفرق بين أصغر وأطول عمر في الفريق هو 17 عامًا".





وتعمدت الصحيفة تسمية الميريا بــ "الروخيبلانكوس" وهو اسم رغم أنه ينطبق على "المرية" ونادي "أتلتيكو مدريد" بحكم وجود اللونين (الأحمر والأبيض) في قميصي الناديين، إلا أن استخدام الاسم هنا يعني التفضيل والتشبيه برحلة أتلتيكو مدريد الشهيرة من القاع إلى أحد أكثر ثلاثي القمة شراسة في إسبانيا، وأحد النماذج الحية على النجاح والتمرد على البقاء في ذيل القائمة.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأ ن في نادي المرية الذي يدربه بيدرو إيمانويل، يوجد لاعبان فقط يتجاوزان الثلاثين عاما، ويعدان الأقدم، هما حارس المرمى رينيه (35 عامًا) واللاعب روميرا (31 عامًا) ، بينما يمتلك الفريق لاعبين حديثي السن مثل أرفين أبياه (18 عامًا) وهو ثاني أصغر لاعب في أندية الدرجة الثانية بإسبانيا وفالنتين جيمس (20 عامًا).





وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إ ن أحد الأهداف الرئيسية للفريق بعد وصول المالك الجديد، تركي آل الشيخ، كان التعاقد مع لاعبين شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و23 عامًا لتجديد دماء الفريق.





وأشادت صحيفة ماركا الإسبانية بروح النشاط والحيوية التي طبعت النادي في الفترة الأخيرة، مضيفة أنه منذ وصول المالك الجديد تم تعزيز صفوف النادي بـ 13 وجهًا جديدًا، منهم فقط رادوساف بتروفيتش 30 عامًا، فيما يبلغ متوسط العمر المتوقع للباقي 22 عامًا.





وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن الميريا بذلك يكسر قاعدة مهمة في الكرة الإسبانية، وهي أن كبار السن والمخضرمين وحدهم يحصدون الانتصارات، وأن هذا التوجه يدفع للتفاؤل.