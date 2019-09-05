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يغسلون أيديهم بأحواض معينة.. رئيس شعبة المجوهرات يكشف أسرار المهنة ..فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 04:47 ص
الذهب
الذهب
عمرو ممدوح
قال رئيس الشعبة العامة للمجوهرات الدكتور وصفي أمين، إن أقل قيمة لـ"الشبكة" حاليًا تبدأ من 20 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن طقم الشبكة منذ سنوات قليلة كان يتكلف 4 آلاف جنيه، إلا أن اليوم ارتفع السعر إلى 35 ألف جنيه.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للمجوهرات، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مهنة الذهب مهنة عائلية، ويتوارث المهنة الأبناء، مشيرا إلى أن الارتياح النفسي لا يأتي إلا من الأهل، ولكن ذلك لا يمنع من وجود عاملين لديهم أمانة، ولا يغرهم ثمن ما يعملون به.

وأوضح رئيس الشعبة العامة للمجوهرات، أن العاملين في الذهب يغسلون أيديهم بمياه في أحواض معينة تتجمع سنويا، لأنها تحتوي على ذرات من الذهب، وكذلك تراب ورش الذهب، ويتم تجميعها وبيعها.

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