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فن

كاميلا كابيلو تعلن موعد طرح أغنيتها الجديدة Liar

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:05 ص
كاميلا كابيلو
كاميلا كابيلو
شروق ابراهيم
كشفت النجمة العالمية كاميلا كابيلو عن موعد طرح أغنيتها الجديدة Liar الذي سبق وروجت اليها على مدار الأسابيع الماضية .

ونشرت كاميلا مقطع من الاغنية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت :" غدا الساعة الثامنة بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية".

وهو أول عمل فني لـ كاميلا كابيلو بعد النجاح الكبير لأغنيتها senorita التي قدمتها مع المغني الأمريكي شون مينديز الذي تردد ان هناك علاقة غرامية تربطهما بدأت في كواليس تحضير الأغنية.

وعلى صعيد آخر، تواصل كاميلا كابيلو التحضير لألبومها الجديد الذي يعد الثاني في مشوارها الفني.

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