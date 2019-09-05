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ناشط اجتماعي: العمل التطوعي باب أمل لمن لا يملك قوته ..فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:22 ص
العمل التطوعي
العمل التطوعي
أيمن سيد
أكد عبد الله فرج الناشط الاجتماعي، أن العمل التطوعي الخيري بمثابة باب أمل للذين لا يملكون قوت يومهم ويعيشون تحت خط الفقر.

وأضاف عبد الله فرج خلال لقاء على قناة "الغد"، أن المتطوعين بجهودهم في الأعمال الخيرية لهم دور فعال في المجتمع لا يقل أهمية عن دور المؤسسات الحكومية.

وتابع أن العمل التطوعي لابد من أن يكون تحت إشراف الحكومة المتمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الجانب الإنساني والإحساس بالآخرين هم الذين يدفعون المتطوعين للانخراط بالعمل الخيري.

واستكمل الناشط الاجتماعي أنه يجب تعزيز مفاهيم التعاون والانتماء والتكافل بين أفراد المجتمع مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أكدت أنه يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما فيها مكافحة الفقر عن طريق التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأهلية وتفعيل العمل الخيري والتطوعي.

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