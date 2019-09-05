محلل سياسي: إيران رفضت العرض الفرنسي بعد مضي ساعة على الموافقة ..فيديو

أكد ميشيل أبي نجم، المحلل السياسي، إن إيران رفضت العرض الفرنسي فيما يخص الاتفاق النووي المبرم بينهما وذلك بعد مضي ساعة على الموافقة.





وأضاف ميشيل أبي نجم خلال مداخلة له في نشرة أخبار قناة "الغد"، أن الإلغاء جاء بسبب الادعاء بأن الصفقة لم تنضج بعد، لافتًا إلى أن هناك أسئلة تحتاج إلى إجابات حول موافقة الطرف الأمريكي منح أُذونات للشركات من أجل اتاحة بيع النفط الإيراني.





وأضاف ميشيل أبي نجم أن هناك عقبات كثيرة تقف أمام الاتفاق الفرنسي الإيراني، مشيرًا إلى أنه يجب على إيران العودة لمناقشة ملف الاتفاق النووي مجددًا.



