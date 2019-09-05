علماء يبتكرون زراعة مخ للتخاطر عن بعد.. والجيش الأمريكي يستخدمها للسيطرة على الأدمغة

قد يبدو الأمر بعيد المنال لكن العلماء حاليًا يحاولون استكشاف "الإمكانات الهائلة لزراعة الدماغ"، لقد جرب الباحثون عملية زرع المخ لتحسين الذاكرة، وللتوقف عن الإفراط في تناول الطعام، وكذلك تبسيط الآلات لتكون قادرة على قراءة أفكار شخص ما، لكن السماح لعقل ما بالتواصل مع الآخر "عن بعد" سيكون خطوة كبيرة تالية.





في وقت سابق من هذا العام استخدم الباحثون شبكة عصبية عميقة تسمى -التعلم الآلي- لتحويل إشارات الدماغ إلى خطاب يظهر على جهاز الكمبيوتر بمعدل 75 ٪ أقرب إلى الصحيح وفقًا لصحيفة "مترو"، حيث يتبع في برمجته فقط كلمات بسيطة "متوقعة".





ويتم ذلك عن طريق تخيل الأشخاص كيف يتحدثون جملة معينة يرغبون في قولها، وعند القيام بذلك فإنهم سيثيرون القشرة الحركية المتعلقة بتحريك المفصلين، هذه الآلية نفسها تتم على غرار الطريقة التي تعمل بها زراعة القوقعة لمساعدة الصم الآن.





ولكي تنجح هذه الآلية (التواصل من خلال مراكز التحدث في دماغ شخص ما إلى القشرة السمعية للشخص الآخر) ستكون هناك حاجة إلى قوة هائلة من القدرة الحاسوبية، لأن عدد الكلمات التي ينطق بها الشخص كبير جدًا مما سيجعل من الصعب فك كل تلك الرموز مرة واحدة.





يقول صوفي سكوت -أستاذ علم الأعصاب الإدراكي في جامعة كاليفورنيا- "المطمئن في الأمر هو أن كل الأشياء التكنولوجية التي كانت صعبة في الماضي هي موجودة الآن ونستخدمها يوميًا، لذلك إذا نجح إلقاء هذا النوع من القوة الحسابية على الدماغ، فربما نقترب من تحقيق هذا الحلم.. لا أستبعد".



