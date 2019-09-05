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توك شو

حكاية أسد يتجول بين الناس ويلعبون معه في الشارع.. فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:57 ص
أسد
أسد
كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة الغد تقريرا عن أسد يجول في شوارع دهوك العراقية، حيث اعتاد الأسد ليو أن يتجول مع صاحبه «مأمون» دون أن يشعر الناس بالقلق من وجود ليو حولهم ويلعبون معه.

«ليو» أسد أليف مشهور محليا في دهوك بالعراق، عمره عام يتجول مع صاحبه في المدينة، حيث تولى «مأمون» صاحب الأسد منذ كان شبلا عمره 20 يوما فقط، بعدما عثر عليه في حديقة حيوان محلية خاصة عندما كان الشبل الصغير في حاجة الي العلاج، ومن وقتها وهو لا يفارق صاحبه الذي يعامله كحيوان أليف وليس كأسد للغابة.

وأكد مأمون مالك الاسد، عضو بمنظمة لحماية الحيوانات، أن ليو يعيش بين الناس اليوم، ويتجول بينهم في الأسواق والمراكز التجارية، ورغم أنه أسد ولكنه غير مفترس ويحب اللعب مع الأشخاص.

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