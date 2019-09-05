حكاية أسد يتجول بين الناس ويلعبون معه في الشارع.. فيديو

عرضت قناة الغد تقريرا عن أسد يجول في شوارع دهوك العراقية، حيث اعتاد الأسد ليو أن يتجول مع صاحبه «مأمون» دون أن يشعر الناس بالقلق من وجود ليو حولهم ويلعبون معه.





«ليو» أسد أليف مشهور محليا في دهوك بالعراق، عمره عام يتجول مع صاحبه في المدينة، حيث تولى «مأمون» صاحب الأسد منذ كان شبلا عمره 20 يوما فقط، بعدما عثر عليه في حديقة حيوان محلية خاصة عندما كان الشبل الصغير في حاجة الي العلاج، ومن وقتها وهو لا يفارق صاحبه الذي يعامله كحيوان أليف وليس كأسد للغابة.



