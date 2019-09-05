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محافظات

فودة يلتقي أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية بشرم الشيخ

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:07 ص
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة
ايمن محمد
للعام الثالث على التوالي التقي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بـ 144 طابا وطالبة يمثلون أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، من جميع محافظات مصر، بالصالة المغطاة بمدينة شرم الشيخ في ختام زيارتهم للمحافظة في رحلة تؤفيهية تثقيفية ضمن البرنامج القومي لرحلة تكريم أوائل الشهادة الإعدادية علي مستوي الجمهورية لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية والدينية بجنوب سيناء، تكريما لهم ولتنمية روح الانتماء والولاء لدى الشباب.

بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وقام الطلاب بزيارة حمام موسى بطور سيناء، وزيارة لمحمية رأس محمد، وزيارة عروض الدولفين وبعض الأماكن الترفيهية بشرم الشيخ.

وفي لقاء المحافظ رحب بهم علي ارض محافظة جنوب سيناء العريقة شارحا لهم نبذة تاريخيه عن المحافظة وما شهدته من احداث تاريخيه ومعارك انتصارات عظيمة، وقال انه يشعر بالفخر في لقائه مع الاوائل وحثهم علي بذل مزيدا من الجهد والعرق للحفاظ على تفوقهم الدراسي، ثم تفوقهم في مجالاتهم العملية باعتبارهم شباب اليوم وقادة الغد، وقام المحافظ بتقديم مكافآة ماليه فورية تشجيعا وتكريما لتفوقهم طالبا منهم شراء بهض الهدايا لاقاربهم وذويهم لتعبر عن زيارتهم لجنوب سيناء.

وقدم أحمد موسي رمضان، الرائد العام لإتحاد مدارس الجمهورية شكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتعاون المحافظ ولما قدمه من اجل طلاب الجمهورية.

كما اعرب محمد حامد عقل عن تقديره وشكره لمحافظ جنوب سيناء والقيادات التنفيذية لقيامهم بحسن التنظيم والترتيب للبرنامج التثقيفي الترفيهي وحسن استضافتهم لاوائل الجمهورية.

من جانبهم اعرب جميع الطلاب عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ والقيادات التنفيذية علي ارض جنوب سيناء، وابدوا سعادتهم البالغة لما رآوه علي أرض المحافظة اشعرهم ببالغ السعادة والامتنان، شاكرين الجهود المبذولة لاظهار هذه المحافظة مترامية الأطراف بهذه الصورة الساحرة.

ثم قام الرائد العام بتقديم درع الوزارة لكل من محافظ جنوب سيناء تقديرا لدوره، ومحمد عقل مدير عام التربية والتعليم بجنوب سيناء، وقام المحافظ بتقديم درع المحافظة تعبيرا عن تقديره لوزارة التربية والتعليم

حضر اللقاء اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعلي أنور الشناوي، المشرف العام علي مدينة الشباب والرياضة، واللواء حسين رجب، مديرعام الصالة المغطاة.

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