سعر غير متوقع لـ جاكيت اليسا فى أحدث ظهور ..صور

ظهرت اليسا الفنانة اللبنانية، خلال مشاركتها فى إحدى المناسبات الرسمية وتحدثها عن مشكلة التنمر بإطلالة كلاسيكية راقية.



وارتدت اليسا خلال هذا الحدث، جاكيت أسود فورمال "بليزر" من علامة Emilio Pucci، واتسم التصميم ببعض النقوشات الراقية على الأطراف، وقد بلغ سعره 6,596 ريال سعودي.



واعتمدت اليسا على خصلات شعرها البني المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة المتناسقة مع لون بشرتها.

