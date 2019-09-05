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حوادث

وضعا فوقهما صبة خرسانية.. عامل وسائق وراء قتل ربة منزل لسرقة مصوغاتها

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:42 ص
صدى البلد
يوسف رجب
تمكنت جهود أجهزة البحث بقنا، من كشف غموض جريمة قتل ربة منزل وطفل جيرانها، اللذين وجدا مخنوقين بحبل أسفل صبة خرسانية بقرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة.

تبين أن كل من أحمد. ع. ص 28 سنه، عامل، مالك حوش مواشي، والطواب ع.ا 26 سنه سائق، وراء الجريمة لسرقة مصوغاتها الذهبية، فتم ضبطهما وإحالتهما للنيابة التي قررت حبسهما ٤ أيام على ذمة القضية.

أثناء خروجها لوضع الماء للمواشي التي تملكها، استدرجها المتهم الأول لحوش المواشي الذى يملكه بحجة مساعدته فى رفع برميل ماء، و غافلها المتهمان بوضع حبل حول رقبته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وحصلا على مصوغاتها الذهبية التي خططا للاستيلاء عليها من البداية، لكن فوجئ المتهمان بطفل جيرانها يدخل الحوش ويسال عن القتيله فقاما بخنقه بحبل إلى أن فارق الحياه.

بعد قتلهما خنقًا وضعا الجثتين في حفرة داخل الحوش، و وضعا فوقهما كمية من الجبس المخلوط، وفوقها صبه خرسانيه حتى لا تظهر أي معالم أو رائحه و ينكشف أمرهم.

وكان مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا بتغيب كل من ثناء جابر محمد، 50 سنه ربة منزل و جارها الطفل عمر جبريل أحمد 10 سنوات، و بعد ثلاثة أشهر عثر الأهالى على جثتيهما في حوش المتهم المذكور وحول رقبتها حبل.

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