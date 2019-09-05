محافظ جنوب سيناء يلتقي القادة الكشفية لـ16 دولة عربية بشرم الشيخ

التقي خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بـ16 قائد كشفي يمثلون 16 دولة عربية، على هامش المؤتمر الكشفي العربي الـ29، ومنتدى الشباب الكشفي الرابع، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع المنظمة العالمية للحركة الكشفية.



وشهد منتدى الشباب الكشفي الرابع ماراثون للمشاركين انطلق من ميدان السلام تحت شعار "ماراثون التنمية المستدامة" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث يستمر المؤتمر حتى 12 سبتمبر الجاري تحت شعار "تنمية واستدامة".