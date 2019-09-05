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طريقة عمل سبرنج رول السوسيس

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:09 ص
طريقة عمل سبرنج رول
طريقة عمل سبرنج رول السوسيس
هاجر هانئ
سبرنج رول بالسوسيس من الأطباق الجانبية والشهية التى يمكنك إعدادها كوجبة خفيفة، فنقدم لكم طريقة عمل سبرنج رول السوسيس من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.

مقادير سبرنج رول بالسوسيس
سبرينج رولز
جزر
كوسة
زنجبيل طازج
فلفل حار
سوسيس
صوص محار
صويا صوص
فلفل ألوان
بصل
ثوم
زبدة
مرقة
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير سبرنج رول بالسوسيس
* في طاسة على النار ضعي الزيت مع البصل والثوم ومكعب المرقة
* يفرم السوسيس والجزر والكوسة باستخدام خلاط كهربائي
* يضاف عليها البصل والصويا صوص وفلفل أحمر وأخضر وحار
* تذوب ملعقة دقيق مع ملعقة ماء لعمل عجينة لاستخدامها في غلق أوراق الاسبرينج رولز بعد حشوها بالخضروات والسوسيس
* تقلى في زيت غزير وتقدم

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