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كويتز سيعود للأرض ويدمرها.. نظرية غريبة عن رجوع إله المايا من الفضاء

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 06:05 ص
حضارة المايا
حضارة المايا
أماني إبراهيم
عثر العلماء على نقوش غريبة على غطاء إحدى المقابر التابعة لمقابر حضارة المايا لها دلالات غريبة حيث توضح رحلة سفر أحدهم إلى الفضاء.

وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية، فإن الكلمة التي كتبت على القبر لشخص يدعى كويتز ألكواتل، وكتبت بلغة الناهيوتيل التي استخدمها شعب المايا، وكانوا يعبدونه كإله، ولكنه قرر أن يغادر الأرض ويعود إلى الفضاء، وأخبر الشعب أنه سيعود يوما إلى الأرض.

تم حساب التاريخ الذي حدده للعودة إلى الأرض، وكان بتاريخ 21 ديسمبر عام 2012، وتسبب في إثارة القلق حينها حيث ظن العلماء أن بعودته سينتهي كوكب الأرض، وبعد فشل هذه النبوءة في الحدوث، لاحظ السيد فون داينن المشرف على الدراسة أن هذا التاريخ قد تم حسابه باستخدام التقويم المسيحي.

وبحساب العلماء فإنه سيعود إلى الأرض في غضون العشرين عاما القادمة، تحديدا في اليوم الذي يعتقد أن السيد المسيح قد ولد فيه، وأشار المؤلف السويدي للدراسة ويدعى فون دانيكين إلى أن المنحوتات ذات الوجوه البشرية المغطاة تشير إلى أجهزة تنفس في أفواههم لترشيح الهواء لمنع الإصابة بالبكتريا أو الفيروسات، خلال رحلتهم إلى الفضاء.

وكان قد تم العثور على نحت خاص بباكال بمقبرة تابعة لحضارة المايا، وهو الحاكم قبل الأخير لهم، ويبدو أنه كان يتحكم في النيران والدخان، وصرح خبيران بارزان في علم الحضارة القديمة أن النقوش حول هذا القبر توضح بالتفصيل رحلة الصعود إلى الفضاء.
كويتز سيعود للأرض ويدمرها.. نظرية غريبة عن رجوع إله المايا من الفضاء
كويتز سيعود للأرض ويدمرها.. نظرية غريبة عن رجوع إله المايا من الفضاء

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