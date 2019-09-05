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رياضة

باقة من الشيكولاته.. احمد الشيخ يواصل احتفاله بـ خطبته عبر انستجرام

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 02:37 ص
احمد الشيخ و خطيبته
احمد الشيخ و خطيبته
ياسمين تيسير
أهدى احمد الشيخ نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، خطيبته ندى محمد، باقة كبيرة من الشيكولاته في أول رد فعل له على ما نشرته طليقة دينا السيد.

ونشر احمد الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، فيديو لـ باقة كبرى من الشيكولاته، وعلق "تاجر السعادة ".

وكان احمد الشيخ تعرض لإصابة في مران الفريق الذي يقام على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

لترد خطيبة احمد الشيخ ندى محمد عليه، بتعليق "شكرا كل شىء".

وأعلن احمد الشيخ خبر خطوبته من خلال نشر صورة لحفل الخطوبة فى أجواء عائلية. 

وعلقت دينا السيد طليقة أحمد الشيخ من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على خبر خطوبته "اولا يا جماعه محدش يبعتلي مسدجات تانى دعواتكم فوق دماغى⁦ .. بس انا مش عندى موته ... أنا زى الفل وربنا عوضنى باحلى بنت ف الدنيا".

وأضافت "ثانيا من موقعى هذا كوكى بتبعتله تبارك وبتقولك زى ما بتعرف تخطب يا بابى ابقى ابعت نفقتى الاول اللى انت موقفها عشان ربنا هيحاسبك".
باقة من الشيكولاته.. احمد الشيخ يواصل احتفاله بـ خطبته عبر انستجرام
باقة من الشيكولاته.. احمد الشيخ يواصل احتفاله بـ خطبته عبر انستجرام
باقة من الشيكولاته.. احمد الشيخ يواصل احتفاله بـ خطبته عبر انستجرام

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