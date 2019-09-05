ابرز اخبار التوك شو.. والد الفنان محمد على ينهار على الهواء ويكشف تفاصيل جديدة عن ابنه.. ومأساة طالبة صفر الثانوية تتكرر

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.









كشف والد الفنان محمد على عن كواليس جديدة فى حياة ابنه، والشركات والعقارات التي يمتلكها، كما اعتذر للدولة المصرية على أفعال نجله، مؤكدًا أن الأفعال التي بدرت من ابنه غير مقبولة.





وقال والد الفنان محمد على فى حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن التحول المفاجئ الذي تعرض له ابنه محمد على كان صدمة، موضحًا أن الفنان محمد على أنتج فيلمًا كلفه 27 مليون جنيه من دون أي قروض من البنوك، وهدفه كان تقديم رسالة ومشروع للشباب وحدثت مشادة بينهما بسبب هذه التكلفة الباهظة.









قال المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد إن كل ما يخص الشحنات الواردة الى الموانئ منذ وصولها وحتي الإفراج عنه تم أخذه فى الاعتبار من أجل تبسيط الإجراءات وتسريعها.





وأضاف "سعد" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى إم سى" أن هذه الإجراءات تتم من أجل تفادى المبالغ التى يتكبدها المستوردون لأنه عندما يحدث تأخير فى الإفراج عن البضائع يدفع المستوردون الأرضيات، وبالتالى هذه المبالغ فى النهاية يتحملها المستهلك.









انهار الكابتن علي عبد الخالق، والد الفنان محمد علي، على الهواء، قائلًا: اتدمرنا، وسمعتنا بقت زفت، محمد ابني مسح تاريخنا، مستدركًا: "ليه اللي احنا فيه ده؟".





وأضاف علي عبد الخالق، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»: "محمد ابني كان بيصيف في دبي، ومش محتاج اي حاجة، ليه تاريخنا يبقى كده، انا كان الوزير بيستقبلني من الطيارة، تاريخ العلية كله اتدمر".







