ابرز اخبار التوك شو.. والد الفنان محمد على ينهار على الهواء ويكشف تفاصيل جديدة عن ابنه.. ومأساة طالبة صفر الثانوية تتكرر

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.
كشف والد الفنان محمد على عن كواليس جديدة فى حياة ابنه، والشركات والعقارات التي يمتلكها، كما اعتذر للدولة المصرية على أفعال نجله، مؤكدًا أن الأفعال التي بدرت من ابنه غير مقبولة.
وقال والد الفنان محمد على فى حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن التحول المفاجئ الذي تعرض له ابنه محمد على كان صدمة، موضحًا أن الفنان محمد على أنتج فيلمًا كلفه 27 مليون جنيه من دون أي قروض من البنوك، وهدفه كان تقديم رسالة ومشروع للشباب وحدثت مشادة بينهما بسبب هذه التكلفة الباهظة.
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد إن كل ما يخص الشحنات الواردة الى الموانئ منذ وصولها وحتي الإفراج عنه تم أخذه فى الاعتبار من أجل تبسيط الإجراءات وتسريعها.
وأضاف "سعد" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى إم سى" أن هذه الإجراءات تتم من أجل تفادى المبالغ التى يتكبدها المستوردون لأنه عندما يحدث تأخير فى الإفراج عن البضائع يدفع المستوردون الأرضيات، وبالتالى هذه المبالغ فى النهاية يتحملها المستهلك.
انهار الكابتن علي عبد الخالق، والد الفنان محمد علي، على الهواء، قائلًا: اتدمرنا، وسمعتنا بقت زفت، محمد ابني مسح تاريخنا، مستدركًا: "ليه اللي احنا فيه ده؟".
وأضاف علي عبد الخالق، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»: "محمد ابني كان بيصيف في دبي، ومش محتاج اي حاجة، ليه تاريخنا يبقى كده، انا كان الوزير بيستقبلني من الطيارة، تاريخ العلية كله اتدمر".
فجر والد الطالبة بالثانوية العامة آلاء إبراهيم عاشور عن مفاجأة من العيار الثقيل عن حصول نجلته على 57% فى الصف الثالث الثانوي بينما كان مجموعها 97 % فى الصف الثاني الثانوي .
واضاف عاشور والد الطالبة آلاء انه تقدم بتظلم لنجلته وعند الاطلاع على اوراق الاجابات تفاجأوا بأن الاوراق ليست ورقها من الاساس ولا الاجابات الخاصة بنجلته من الاساس مشيرا الى انه قام بعمل محضر إثبات الحالة على الفور .
قال مصطفى نصار، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيجيبت جولد، إنهم تلقوا 300 طلب اليوم فقط، للالتحاق بأول مدرسة لتعليم صناعة المجوهرات والحلي.
وأضاف نصار، ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن المتقدمين جاءوا من مدن مختلفة ومناطق محيطة بالمدرسة، قائلا: "فوجئت بالأعداد الكبيرة المتقدمة بطلبات للالتحاق بمدرسة الدهب".
قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، إننا نعمل على وضع قواعد بيانات متكاملة ودقيقة لنستطيع العمل من خلالها، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي قرر انشاء مجلس قومي للمجتمع الرقمي لتسهيل العمل والتنسيق بين الجهات المختلفة.
وأضافت غادة لبيب خلال تصريحات تلفزيونية،: لدينا أكثر من 50 جهة حكومية ترتبط مع بعضها البعض من أجل تكامل البيانات إلكترونيا، موضحة أن جار العمل على مشروع التحول الرقمي الحكومي لربط الجهات الحكومية ببعضها برسائل مؤمنة بالكامل.
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن أموال شهادات استثمار القناة، جاهزة في البنوك، مشيرا إلى أن كل شخص طبقا لاستحقاق شهادته يتوجه للبنك لتقاضي المبالغ، أو التصرف في الشهادات كما يشاء.
وأضاف الفريق أسامة ربيع، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن أموال الشهادات بالفائدة الخاصة بها بمبلغ 59 مليار جنيه المتبقية.
كشف مدير خط نجدة الطفل صبري عثمان، عن تلقيهم 432 بلاغا بزواج أطفال خلال 8 أشهر من عدد من المحافظات.
وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دى ام سى" أن المجلس القومي للأمومة والطفولة أصدر بيانا لتوعية المجتمع وللتصدي لهذه الظاهرة مشيرا الى عودة هذه الظاهرة للانتشار مرة أخرى في المجتمع المصري.