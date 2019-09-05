يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الخميس 5 - 9 - 2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن ان يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.





وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الخميس 5 - 9 - 2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحملة الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الان نتابع كيف سيكون حظك اليوم 5 سبتمبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟





حظك اليوم الخميس 5- 9- 2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا: الوقت مناسب للانطلاق بثقة ومناسب للقيام بمغامرة والتخطيط لسفر.

اجتماعيا: القمر في منزل المعرفة يدفعك للاطلاع والقراءة وترشدك قراءاتك للاتجاه السليم





حظك اليوم الخميس 5- 9- 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم نحو التخطيط للمستقبل وكيفية تحديد معالمه.. تتحسن مزاجيا وتنظم أفكارك وترى الصورة أوضح.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد بمنزل الحب يعدانك بأجواء رائعة تجمعك بالأحباب والأصدقاء





حظك اليوم الخميس 5- 9- 2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا: لا تدع حبك للاستقلالية يجعلك عنيدا مع من تحب ولا تستسلم لمشاعر وانفعالات سلبية فالساعة ساعة العقل فلا تتحرك بدون تفكير.

ماليا ومهنيا: ينصحك الفلك اليوم ألا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة.





حظك اليوم الخميس 5- 9- 2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة والعمل ويمنحك ذلك طاقة ونشاطا وقد تهتم بأعمال عالقة وتدقق في كل خطوة تقوم بها.

اجتماعيا وعائليا: الكواكب مجتمعة في منزل العلاقات مما يساعدك على التغلب على الضغوط وتبدو مميزا في عيون البعض.





حظك اليوم الخميس 5- 9- 2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا: القمر في منزل الحب مما يجعل الحب هدفا لك وتجد أن قلبك قادر على احتواء الجميع.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يجعلك تستمتع بما تقوم به من واجبات ونشاطات أو أعمال خيرية.





حظك اليوم الخميس 5- 9- 2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تكون صبورا وأن تعبر عن نفسك بدون عصبية أو عنف.

اجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. وعليك أن تحمي نفسك من الفضوليين ومن المتدخلين في شئونك.





حظك اليوم الخميس 5- 9- 2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك للانطلاق نحو آفاق جديدة وقد تحقق نجاحا باهرا.

عاطفيا: الوضع الفلكي يمدك اليوم بالسحر والجاذبية وتنجح في التواصل والاقتراب ممن تحب وتشعر بإعجاب الطرف الآخر بك.





حظك اليوم الخميس 5- 9- 2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

ماليا: القمر في منزل المال ينصحك اليوم أن تدرس جيدا كيفية استثمار طاقاتك واليوم عليك أن تخطط وتحدد أولوياتك وإمكانياتك المادية.

اجتماعيا ومهنيا: فريق من الكواكب يدعمك ويمنحك قدرة على الإقناع وتجد في متناول يديك كل أدوات التقدم.





حظك اليوم الخميس 5- 9- 2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

اجتماعيا: القمر في برجك يمدك بالثقة في النفس ويدفعك لعرض اقتراحاتك وصنع حياتك.

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يجعلك اليوم تتمتع بنشاط وسحر لا يضاهى وقد تحقق مكاسب وأرباح.





حظك اليوم الخميس 5- 9- 2019 برج الجدي على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

اجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك الفلك اليوم بالتزام الصمت والتفكير بتأني.

عاطفيا وصحيا: تميل للتأمل وتركز على تحليل ما تراه من حولك، فقط لا تظهر انفعالاتك ومشاعرك.





حظك اليوم الخميس 5- 9- 2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

اجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وتستفيد اليوم من نصائح المخلصين وتقضي معهم أوقاتا عذبة.

مهنيا وعاطفيا: اليوم مناسب لتنمية أعمالك وتنجح إذا تواجدت مع من تحبهم وتصبح أقوى.





حظك اليوم الخميس 5- 9- 2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون واقعيا ودقيقا وتجنب المغامرة والتسرع.