القبض على امرأة في المطار بتهمة تهريب رضيعة داخل حقيبة السفر

أوقفت شركة طيران، امرأة حاولت تهريب طفل في حقيبة سفرها، وأبلغت الشرطة التي قامت باحتجازها، واتهامها بمحاولة تهريب طفل حديث الولادة خارج الفلبين عن طريق إخفاء الطفل في حقيبة محمولة.





كانت «جنيفر إرين تالبوت»، 43 عامًا، على متن طائرة تابعة لشركة دلتا ذاهبة إلى ديترويت عندما عثر الأمن على رضيعة تبلغ 6 أيام في حقيبتها المحمولة بواسطة جهاز الكشف عن الأمتعة.





ووفقًا لشبكة "سي إن إن"، قال مسؤولو مكتب الهجرة "كانت [الرضيع] مخبأة في حقيبة الحزام الضخمة ولم تكشف عنها ولم تقدم إلى مفتش الهجرة أثناء إجراءات المغادرة".





وقد ادعت تالبوت أنها عمة الطفلة ولكن لم يكن لديها أي وثائق تثبت ذلك، مما أدى بها إلى أن تواجه الآن اتهامات بالاتجار بالأطفال.