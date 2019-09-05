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كن عادلا و منصفا.. نصيحة الأبراج لمواليد 5 سبتمبر

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 06:23 ص
نصيحة الأبراج لمواليد
نصيحة الأبراج لمواليد 5 سبتمبر
هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد هذا اليوم 5 سبتمبر، وفقًا لعلم الأرقام.

وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج "إذا كنت من مواليد 5 سبتمبر، فإن ذلك يعني أنك عاشق للسفر والاكتشاف.. تتمتع بالذكاء والحيوية، ولديك سرعة بديهة ويقظة ذهنية، أنت أيضا تحب التبادل الفكري، لكنك متقلب وغير ثابت مزاجيا".

وأوصت مواليد 5 سبتمبر، بأن هذا العام يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا في كل شيء.

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