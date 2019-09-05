أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟

ظهرت نجمات غناء الوطن العربي خلال إحيائهن حفلات موسم الصيف لعام ٢٠١٩، بمجموعة رائعة ومميزة من فساتين السهرة التي سيطر على أغلبها الطابع الكلاسيكي.



واعتمدت الكثير من المطربات على تصميمات الفساتين التي حملت توقيع دور الأزياء ومصممين عالميين مثل زهير مراد ودار الأزياء لابوراجوزي ورامي القاضي ونيكولا جبران ويوسف الجسمى وغيرهم.



وقد سيطرت صيحة الفساتين البراقة واللامعة على أغلب تصميمات فساتين مطربات الوطن العربي في حفلات صيف ٢٠١٩، مما منحهن إطلالة ملفتة وراقية.



ومن الصيحات أيضا التي انتشرت بين النجمات خلال هذا الموسم هي صيحة الفساتين الأوف شولدر والكم الواحد التي منحت بعضهن إطلالة أنثوية جذابة.



كما تزينت مطربات الوطن العربي بباقة كبيرة ومتنوعة من المجوهرات الفخامة والألماسية التي زادت من جمال إطلالتهن ووضعتهن في منافسة قوية.



ومن أبرز النجمات اللاتي تألقن في حفلات صيف ٢٠١٩، هن الفنانة الخليجية أحلام وأصالة ويارا وأنغام وهيفاء وهبي ونوال الزغبي ونجوي كرم ونانسي عجرم.

