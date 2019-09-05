ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:42 ص
أبرزهن أحلام وأصالة
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام .. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات
هاجر هانئ
ظهرت نجمات غناء الوطن العربي خلال إحيائهن حفلات موسم الصيف لعام ٢٠١٩، بمجموعة رائعة ومميزة من فساتين السهرة التي سيطر على أغلبها الطابع الكلاسيكي.

واعتمدت الكثير من المطربات على تصميمات الفساتين التي حملت توقيع دور الأزياء ومصممين عالميين مثل زهير مراد ودار الأزياء لابوراجوزي ورامي القاضي ونيكولا جبران ويوسف الجسمى وغيرهم.

وقد سيطرت صيحة الفساتين البراقة واللامعة على أغلب تصميمات فساتين مطربات الوطن العربي في حفلات صيف ٢٠١٩، مما منحهن إطلالة ملفتة وراقية.

ومن الصيحات أيضا التي انتشرت بين النجمات خلال هذا الموسم هي صيحة الفساتين الأوف شولدر والكم الواحد التي منحت بعضهن إطلالة أنثوية جذابة.

كما تزينت مطربات الوطن العربي بباقة كبيرة ومتنوعة من المجوهرات الفخامة والألماسية التي زادت من جمال إطلالتهن ووضعتهن في منافسة قوية.

ومن أبرز النجمات اللاتي تألقن في حفلات صيف ٢٠١٩، هن الفنانة الخليجية أحلام وأصالة ويارا وأنغام وهيفاء وهبي ونوال الزغبي ونجوي كرم ونانسي عجرم.
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟
أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميريهان حسين الأكثر جرأة.. غادة عبد الرازق بتاتو ملفت.. نادية الجندى تثير الجدل بملابس شبابية.. صور

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019

الاحتشام والأناقة يسيطران على إطلالات النجمات بحفلات السعودية.. صور

ترشيحاتنا

بصحبة أفراد العائلة.. محمد محمود عبد العزيز في أحدث ظهور مع شقيقه ..شاهد

شاهد..اسعار الذهب اليوم 5 - 9 - 2019 في مصر

كاميلا كابيلو تعلن موعد طرح أغنيتها الجديدة Liar

احمد ناجى يكشف عن الفرق بين هيكتور كوبر وخافيير اجيرى

«زوجة الأب غضب من الرب».. تقتل ابنة زوجها وتضعها في كيس قمامة

تسرع.. احمد ناجى يكشف رأيه في فايلر مدرب الاهلى الجديد ..فيديو

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز

اخبار الرياضة.. ميتشو يكشف سبب رفضه تدريب الأهلي.. رونالدو يكتب وصيته..عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك

قبل مواجهة بيراميدز بنهائي الكأس.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور بشأن المباراة

فشنك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول إمكانية استبعاد الزمالك من دوري الأبطال

احمد ناجى يكشف عن أفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي

ابرز اخبار التوك شو.. والد الفنان محمد على ينهار على الهواء ويكشف تفاصيل جديدة عن ابنه.. ومأساة طالبة صفر الثانوية تتكرر

محسن صالح يكشف سر تأخر إعلان اسم مدرب منتخب مصر

بدون مكياج وفستان فوق الركبة.. روجينا تستعرض جمالها على انستجرام

تسرع.. احمد ناجى يكشف رأيه في فايلر مدرب الاهلى الجديد ..فيديو

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

احمد ناجى يفجر مفاجأة بشأن تولى الحضرى منصب بالجهاز الفنى للمنتخب

أبسط طريقة لتحميل نظام التشغيل Android 10 على هاتفك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟

ايد شيران يشجع فريقه المفضل في الدوري الإنجليزي ..صور

بدون مكياج وفستان فوق الركبة.. روجينا تستعرض جمالها على انستجرام