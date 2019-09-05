ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أحدث فضائح فيسبوك.. تسريب أرقام هواتف مئات الملايين من مستخدمي الشبكة الاجتماعية

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 03:54 ص
فيسبوك
فيسبوك
آية جمعة
اكتشف باحث أمني قواعد بيانات تحتوي على أكثر من 419 مليون سجل مرتبط بحسابات مستخدمي "فيسبوك".

وتتضمن تلك البيانات، أرقام الهواتف على "فيسبوك" Facebook، وأسماء المستخدمين، والأجناس، والبلدان، ولكن ليس من الواضح حتى الآن من سحب هذه المعلومات من "فيسبوك" Facebook أو لماذا، وفقا لموقع "إنجادجيت" التقني.

وتضمنت مجموعة البيانات 133 مليون سجل لمستخدمي "فيسبوك" Facebook في الولايات المتحدة، و18 مليون في المملكة المتحدة، و50 مليون للمستخدمين في فيتنام. 

وعثر الباحث، "سنيام جاين" Sanyam Jain، على قواعد البيانات على خادم مكشوف غير محمي بكلمة مرور، وقال لموقع "تيك كرانش" التقني إنه وجد أرقام هواتف للعديد من المشاهير.

وقال المتحدث باسم "فيسبوك Facebook لموقع "إنجادجيت"، "مجموعة البيانات هذه قديمة ويبدو أنها تحتوي على معلومات قبل إجراء التغييرات في العام الماضي لإزالة خاصية العثور على الآخرين باستخدام أرقام هواتفهم".

وأضاف "تم حذف مجموعة البيانات ولم نر أي دليل على تعرض حسابات "فيسبوك" Facebook للخطر".

وتابع "تمت معالجة المشكلة الأساسية كجزء من منشور Newsroom في الرابع من أبريل 2018 بواسطة كبير مسؤولي التكنولوجيا في "فيسبوك" Facebook".

كما أخبرت الشركة "إنجادجيت" أن الكثير من المعلومات الموجودة في قواعد البيانات مكررة، عولى هذا النحو، فإن العدد الحقيقي للحسابات المتأثرة هو حوالي نصف هذا الرقم البالغ 419 مليون.

ولكن الموقع التقني ذكر أنه على الرغم من أن المعلومات الموجودة في قواعد البيانات هذه قد تكون منذ بعض الوقت، إلا أن بعض الأشخاص يميلون إلى التمسك بأرقامهم لفترة طويلة، وبذلك قد يعرضهم التسرب لخطر المكالمات غير المرغوب فيها وعمليات الاحتيال التي تعمل على تبديل بطاقة SIM والتي قد تعرض حساباتهم على الإنترنت للخطر - وليس فقط على "فيسبوك" Facebook. 

يذكر أن شركة "فيسبوك" كانت قد واجهت العديد من مشكلات الخصوصية على مر السنين، بما في ذلك فضيحة Cambridge Analytica التي أدت إلى تسوية لجنة التجارة الفيدرالية بقيمة 5 مليارات دولار، كما حدثت عدة حالات أخرى هذا العام تعرض فيها ملايين مستخدمي "فيسبوك" Facebook و "إنستجرام" Instagram لانتهاكات، ولكن ليس من قبل الشركة نفسها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤسس ويكيبيديا يدعو لمقاطعة فيس بوك وتويتر وإنستجرام لـ 48 ساعة

احذر.. Truecaller يسرق بيانات هاتفك الذكي.. تفاصيل

فيديوجراف| فيسبوك في ورطة جديدة

هتبيع قهوة ببلاش.. رد فعل غريب من فيسبوك على فضائح الخصوصية

تعرف على كيفية حماية بياناتك باستخدام ميزة الخصوصية الجديدة على فيسبوك

هيدخلك السجن.. رسالة مضللة على فيسبوك ينبغي عليك تجاهلها فور رؤيتها

ترشيحاتنا

جنش يشارك جمهوره بـ صور وفيديوهات لأسرته بأحد المطاعم

بدأنا من الصفر وكسبنا ملايين.. والد الفنان محمد على يكشف تفاصيل جديدة عن عمل ابنه فى المقاولات .. فيديو

حظك اليوم الخميس 5 - 9 - 2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

أزمة جديدة تضرب نادي الزمالك.. خالد بوطيب يطلب الرحيل بسبب الجماهير قبل نهائي الكأس

حالتان يستحق موظف الحكومة فيهما إحالته للمعاش المبكر.. تعرف عليهما

بين اخبار القبض عليها والنفي .. 7 معلومات عن المطربة بوسى

ارجع حرام عليك.. والد الفنان محمد على يحكى التفاصيل الكاملة عن حياة نجله وسر تحول أفكاره ..فيديو

والد الممثل محمد علي يكشف تفاصيل جديدة عن ابنه.. فيديو

ميشيل مدرب حراس الأهلي يفجر مفاجأة حول مستوى حراسة المرمى وكواليس التعاقد معه

والد الفنان محمد علي ينهار على الهواء: سمعتنا بقت زفت وابني دمر العيلة.. فيديو

ابنى أصبح غير طبيعي .. والد الممثل محمد علي : بدأنا من الصفر وكسبنا ملايين من المقاولات.. شاهد

كهربا يتصدر تويتر بعد انتقاله لـ الأهلي.. ومشجع زملكاوي: أتمنى لك التوفيق

شاهد.. سيد عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك بحضور فرح في قريته بالفيوم

التحقيق مع حمدي النقاز.. اللاعب يبرر موقفه مع الزمالك.. ومرتضى منصور يغرمه

الكاف يهدد نادي الزمالك بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

والد الفنان محمد علي: هؤلاء سبب تحول ابني ومصدوم من تصرفاته

رئيس هيئة قناة السويس يزف بشرى لأصحاب شهادات الاستثمار .. فيديو

اخبار الرياضة.. عبد الله السعيد أمل الزمالك.. كهربا في الاهلي.. تغريم النقاز..أزمة في اتحاد بسبب كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قادرة وتعملها.. نادين الراسى تجمع مطلقها وحبيبها الجديد فى عيد ميلادها .. صور

زواج جديد أم دعابة.. سر ارتداء ابنة هيفاء وهبي فستان زفاف جديدا.. صور

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور