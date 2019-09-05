أحدث فضائح فيسبوك.. تسريب أرقام هواتف مئات الملايين من مستخدمي الشبكة الاجتماعية

اكتشف باحث أمني قواعد بيانات تحتوي على أكثر من 419 مليون سجل مرتبط بحسابات مستخدمي "فيسبوك".





وتتضمن تلك البيانات، أرقام الهواتف على "فيسبوك" Facebook، وأسماء المستخدمين، والأجناس، والبلدان، ولكن ليس من الواضح حتى الآن من سحب هذه المعلومات من "فيسبوك" Facebook أو لماذا، وفقا لموقع "إنجادجيت" التقني.





وتضمنت مجموعة البيانات 133 مليون سجل لمستخدمي "فيسبوك" Facebook في الولايات المتحدة، و18 مليون في المملكة المتحدة، و50 مليون للمستخدمين في فيتنام.





وعثر الباحث، "سنيام جاين" Sanyam Jain، على قواعد البيانات على خادم مكشوف غير محمي بكلمة مرور، وقال لموقع "تيك كرانش" التقني إنه وجد أرقام هواتف للعديد من المشاهير.





وقال المتحدث باسم "فيسبوك Facebook لموقع "إنجادجيت"، "مجموعة البيانات هذه قديمة ويبدو أنها تحتوي على معلومات قبل إجراء التغييرات في العام الماضي لإزالة خاصية العثور على الآخرين باستخدام أرقام هواتفهم".





وأضاف "تم حذف مجموعة البيانات ولم نر أي دليل على تعرض حسابات "فيسبوك" Facebook للخطر".





وتابع "تمت معالجة المشكلة الأساسية كجزء من منشور Newsroom في الرابع من أبريل 2018 بواسطة كبير مسؤولي التكنولوجيا في "فيسبوك" Facebook".





كما أخبرت الشركة "إنجادجيت" أن الكثير من المعلومات الموجودة في قواعد البيانات مكررة، عولى هذا النحو، فإن العدد الحقيقي للحسابات المتأثرة هو حوالي نصف هذا الرقم البالغ 419 مليون.





ولكن الموقع التقني ذكر أنه على الرغم من أن المعلومات الموجودة في قواعد البيانات هذه قد تكون منذ بعض الوقت، إلا أن بعض الأشخاص يميلون إلى التمسك بأرقامهم لفترة طويلة، وبذلك قد يعرضهم التسرب لخطر المكالمات غير المرغوب فيها وعمليات الاحتيال التي تعمل على تبديل بطاقة SIM والتي قد تعرض حساباتهم على الإنترنت للخطر - وليس فقط على "فيسبوك" Facebook.





يذكر أن شركة "فيسبوك" كانت قد واجهت العديد من مشكلات الخصوصية على مر السنين، بما في ذلك فضيحة Cambridge Analytica التي أدت إلى تسوية لجنة التجارة الفيدرالية بقيمة 5 مليارات دولار، كما حدثت عدة حالات أخرى هذا العام تعرض فيها ملايين مستخدمي "فيسبوك" Facebook و "إنستجرام" Instagram لانتهاكات، ولكن ليس من قبل الشركة نفسها.