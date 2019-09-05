تعرف على طريقة تعديل الفيديوهات على سناب شات

يعشق محبو صور السيلفي ومشاركة لقطات مميزة من حياتهم اليومية، استخدام تطبيق الصور والفيديوهات الشهير "سناب شات"، ولكن لسوء الحظ، يجد بعض مستخدميه صعوبة في التحكم بشكل ماهر في الفيديوهات وكيفية تعديلها وإضافة الفلاتر إليها، وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع "ويكي هاو" طريقة إضافة فلاتر وتأثيرات مميزة للفيديوهات وكيفية تعديل الفيديوهات التي تقوم بنشرها في يومياتك على السناب شات.





1. طريقة إضافة تأثيرات مميزة





- بعد تسجيل أي فيديو عبر كاميرا الـ"سناب شات"، ما عليك إلا سحب الشاشة لليمين أو لليسار لإضافة تأثيرات مميزة للفيديو (ملحوظة: إن لم تكن قد فعَّلت الفلاتر، اضغط على " تفعيل الفلاتر" لتحصل على التأثيرات المميزة).





- يدل رمز "القوقع" الذي يظهر ضمن الفلاتر على إمكانية تشغيل الفيديو بحركة بطيئة، بينما يدل رمز "الأرنب" على تشغيله بحركة سريعة.





- تقوم الثلاث أسهم الخلفية بتشغيل الفيديو بالعكس.









- وللجمع بين فلترين أو أكثر، اضغط باستمرار على الشاشة عند تشغيل فلتر معين مع السحب بإصبع آخر.





2. طريقة مسح فيديو الحالة





- اسحب شاشة الهاتف لليسار لإظهار الحالات ثم اضغط على الأيقونة التي تحتوي على ثلاث نقاط عمودية في أعلى الشاشة لإظهار كل الصور والفيديوهات الموجودة في حالتك.





- اضغط على أيقونة حاوية القمامة لمسح الفيديو من حالتك على السناب شات.



