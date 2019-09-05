إعصار دوريان يهدد حياة 70 ألف شخص في جزر الباهاما

حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارك لوكوك مساء أمس، الأربعاء، من أن حوالى 70 ألف شخص في جزر الباهاما بحاجة إلى مساعدة فورية بسبب الإعصار المدمر دوريان الذي اجتاح الأرخبيل، مشيرًا إلى أنّ الاحتياجات تشمل الغذاء والمياه والخيم والأدوية.





وقال لوكووك في اتصال هاتفي مع بضعة صحفيين من ناساو التي وصل إليها في زيارة لبضع ساعات إن "المنظّمة الأممية حوّلت مبلغ مليون دولار من صندوقها المخصّص للحالات الطارئة لتقديم مساعدات أولية للمنكوبين".





وكانت الأنقاض قد تناثرت لمسافة كيلومترات وغمرت السيول معظم جزر الباهاما في أعقاب الإعصار دوريان، في أحداث وصفها رئيس وزراء مجموعة الجزر بأنها واحدة من أسوأ الكوارث بالمنطقة.



