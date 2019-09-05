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أمريكا.. اجتماع استخباراتي عالي المستوى لبحث تأمين انتخابات الرئاسة في 2020

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 02:51 ص
انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة الأمريكية
أحمد قاسم
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس، الأربعاء، بأن أجهزة الأمن والاستخبارات الأمريكية عقدت اجتماعًا عالي المستوى مع شركات تكنولوجية عدة وذلك لبحث تأمين الانتخابات الرئاسة التي ستجرى في 2020. 

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الاجتماع عقد في مقر شركة "فيسبوك" الأمريكية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وشمل عدة أجهزة أمنية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" ومكتب الاستخبارات الوطنية ووزارة الأمن الداخلي. 

وتخشى وكالة أمن البنية التحتية للأمن الإلكتروني التابعة لوزارة الأمن الداخلي من تعرض قواعد البيانات لهجمات برنامج الفدية وهو نوع من الفيروسات عطل شبكات كمبيوتر في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بما في ذلك في الآونة الأخيرة في تكساس وبالتيمور وأتلانتا.

وتعتزم الحكومة الأمريكية إطلاق برنامج في غضون شهر يركز بشدة على حماية قواعد بيانات وأنظمة تسجيل الناخبين قبيل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في 2020.

وكانت دراسة نشرها مركز "برينان" للعدالة في جامعة نيويورك حذرت مؤخرًا من أن انتخابات 2020 الرئاسية لا تزال عرضة للقرصنة الإلكترونية، مشيرةً إلى أكثر من عُشر عدد الناخبين سيدلون بأصواتهم إلكترونيا فى هذه الانتخابات، مما يتركها عرضة للقرصنة.

ونبهت الدراسة، التي تقيّم حالة تأمين الانتخابات قبل ستة أشهر من الانتخابات الأولية في نيوهامشاير، على أن هناك حاجة إلى عمل الكثير، لافتة إلى أنه على الرغم من إحراز الولايات والحكومة الفيدرالية تقدما ملحوظا في هذا الصدد منذ استهداف عملاء روس نُظم الانتخابات الأمريكية قبيل الانتخابات الرئاسية 2016، كما أن العديد من الولايات لم تتخذ جميع الخطوات المتطلبة لضمان عدم تكرار مثل هذا الاستهداف.

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