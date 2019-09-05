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ثقافة

خالد جلال يفتتح معرض المسرح فى صورة بالهناجر

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 06:31 ص
صدى البلد
طارق موسى
يفتتح المخرج خالد جلال ئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، معرض نتاج ورشة "المسرح فى صورة" فى السادسة من مساء اليوم الخميس ٥ سبتمبر الجارى فى قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، بإشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز .

تأتى الورشة فى إطار اهتمام وزارة الثقافة، بالورش الفنية للمساهمة فى خلق أجيال جديدة من المبدعين، وقد أقيمت ورشة المسرح فى صورة من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع التى يديرها الشاعر عماد عبد المحسن، فى الفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الماضى بمركز الهناجر للفنون .

أشرف على الورشة الفنان أيمن لطفى والفنان السيد عبد القادر، وقد قاما بتدريب ١٠ من المصورين المشاركين بالورشة على تقنيات تصوير الأعمال المسرحية، لتصوير المسرحيات بطريقة أكثر احترافية، والمعرض الذى هو نتاج هذه الورشة يضم صورا لمجموعة من العروض المسرحية التى عرضت خلال فترة إقامة الورشة .

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