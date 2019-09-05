أنشطة فنية وندوات مكتبية بثقافة أسيوط

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط، حيث اختتم قصر ثقافة أبوتيج فعاليات الورشة التدريبية للخط العربى للمستوى الثانى والتى قدمتها المدربة ناهد صالح وتم تكريم المتميزين ومنحهم شهادات تقدير.



كما قدمت مكتبة ال عابدين بموشا ورشة حكى بعنوان "يوم الفلاح" والتى تم النقاش حول اهمية الفلاح فى حياتنا والزراعة وأهميتها فى رفع الاقتصاد المحلى والعالمى.



عقدت مكتبة الطفل والشباب بالصبحة ندوة مكتبية لمناقشة كتاب "هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم" حاضرها محمد هارون، تناول في حديثه حول هجرة الرسول من مكة الى المدينة وكيف واجه إيذاء المشركين له.



وفى نفس السياق عقد بيت ثقافة أبنوب ندوة عن "الهجرة النبوية"، حاضرها أسامة ثابت عن بعض الأحداث التي سبقت الهجرة النبوية من ايذاء الكفار للمسلمين ثم أحداث الهجرة لداية من الخروج من مكة مرورا بالغار وصحبة سيدنا أبوبكر للنبي وصولا للمدبنة المنورة وبناء أول مسجد في الإسلام وأن الهجرة استغرقت 12 يوم .