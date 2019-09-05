يدرس أولا.. احمد ناجى يكشف رأيه في تدريب الحضرى حراس المنتخب

كشف احمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب السابق، عن رأيه في تولي عصام الحضري منصب مدرب حراس مرمى المنتخب في الجهاز الفني الجديد للفراعنة.





وأكد احمد ناجى في تصريحات لقناة "أون سبورت"، أن الحضري يمتلك خبرات كبيرة خاصة في ظل مشاركته في عدد كبير للغاية من البطولات، إضافة إلى كونه حارسًا مميزًا يمتلك إمكانات رائعة.





وأضاف احمد ناجى أن فكرة تولي الحضري هذا المنصب تحكمها معايير كثيرة، مشددًا على أن الأمر ليس بهذه السهولة.



