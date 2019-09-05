لا تقد السيارة.. رسالة غريبة تثير ذعر أسرة أسترالية لهذا السبب

يعد سبتمبر هو موسم تزاوج الثعابين، حيث تخرج من بياتها الشتوي، والفترة التي تصبح فيها أقل نشاطًا خلال فصل الشتاء لتبدأ التناغم مع بعضها البعض في الأشهر الأكثر دفئًا، لكن لسوء حظ عائلة أسترالية عندما خرجوا لركوب سيارتهم، وجدوا ملاحظة مرعبة في انتظارهم.





"لا تقُد السيارة.. السيارة بها ثعبان".. كان ذلك نص الرسالة التي تركها أحد الأشخاص على نافذة السيارة وفقًا لموقع 10دايلي، وقد اعتقدت الأسرة أنها مزحة من أشخاص مزعجين، لكن الرسالة كانت مُذيلة بجملة "أرجوك، إنها ليست مزحة".





وكانت المفاجأة عندما قامت الأسرة بفتح غطاء محرك السيارة لتجد ثعبانًا قد استكان بجانب محرك الوقود، وقد كانت كاميرا منزل أحد الجيران قد التقطت مقطعًا للثعبان وهو يعبر الطريق باتجاه السيارة لذا قرر تحذير أصحابها.



