احمد ناجى يكشف عن الفرق بين هيكتور كوبر وخافيير اجيرى

كشف احمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب السابق، عن الفرق بين خافيير اجيرى، وهيكتور كوبر، مدربي المنتخب السابقين.





وأكد احمد ناجى في تصريحات لقناة "أون سبورت"، أن لا يوجد فرق يذكر بين كوبر واجيرى، مشددًا على أن الأخير مدرب رائع و"كوتش" كبير ولديه شخصية قوية داخل الملعب.





وأضاف احمد ناجى أن وداع المنتخب لـ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من مباراة دور الـ 16 كانت صدمة كبرى خاصة أن الجهاز الفني كان لديه ثقة كاملة في لاعبي المنتخب وقدرتهم على التتويج باللقب.





وتابع احمد ناجى أن وداع المنتخب للبطولة تسبب في شعور الجماهير المصرية بالحزن والإحباط.



