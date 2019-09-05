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فن

اخشى الشعر الابيض.. جينيفر أنيستون تتحدى سن الخمسين

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:47 ص
جينفير انيستون
جينفير انيستون
شروق ابراهيم
تصدرت النجمة الأمريكية جينفير انيستون غلاف مجلة Instyle العالمية لعدد شهر أكتوبر المقبل في حوار إنساني مع اقتراب بلوغها الـ 50 من عمرها. 

وتألقت جينفير انيستون في أكثر من إطلالة شبابية لتتحدة عمر الـ50 وهي جلسة التصوير التي عكست تصريحاتها في حوار حول مخاوفها من التقدم في العمر ورؤية نفسها بالشعر الابيض.

وأشارت النجمة الامريكية إلى أن  على الرغم من تقدم العمر بها بشكل كبير فإنها لا تشعر من داخلها بفارق، أي ــنها مازلت تحتقظ بالروح الشبابية.

واعترفت جينفير انيستون ـنها تخشي الشعر الأبيض كثيرا لأنه من أبرز علامات العجز.
اخشى الشعر الابيض.. جينيفر أنيستون تتحدى سن الخمسين
اخشى الشعر الابيض.. جينيفر أنيستون تتحدى سن الخمسين
اخشى الشعر الابيض.. جينيفر أنيستون تتحدى سن الخمسين
اخشى الشعر الابيض.. جينيفر أنيستون تتحدى سن الخمسين

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