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أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن تدشن مبادرة أنت عظيمة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:27 ص
صدى البلد
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دشنت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مبادرة بعنوان " أنتِ عظيمة"، (بتعليمك بتنظيمك بعملك) وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، من أجل العمل على تحسين وضع المرأة المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بمقر معهد التدريب والبحوث للصحة الإنجابية التابعة للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالإسكندرية.

حضر تدشين المبادرة الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، والدكتورة مهجة غالب، عضو مجلس النواب، وعميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق، والنائبة عبلة الهواري، والنائبة سحر صدقي، والنائبة ابتسام أبو رحاب، والإعلامية شيماء السباعي أمين المرأة المساعد بالأمانة المركزية بالحزب، ود. نهى طلعت عبد القوى، والدكتورة جيهان حلاوة، وإيمان يس أعضاء هيئة مكتب أمانة المرأة المركزية، بالإضافة إلى أمناء المرأة والأمناء المساعدين بجميع المحافظات. 

وفي كلمتها أثناء تدشين المبادرة، قالت النائبة رشا رمضان، إن المبادرة يمكن تلخيصها في ثلاث محاور أو كلمات "أنتِ عظيمة بتعليمك، بتنظيمك، بعملك"، مؤكدة على أن التعليم جزء ومحور أساسي في المبادرة، من خلال العمل على محو أمية المرأة.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني وهو التنظيم، أشارت رمضان إلى أن المرأة المصرية لا بد أن تعمل على تنظيم أسرتها، من أجل المساهمة في الحد من الزيادة السكانية، التي تعاني منها مصر في الماضي والحاضر، وتهدد الأمن القومي المصري.

وأضافت رمضان أن المحور الثالث يتعلق بعمل المرأة، حيث ستعمل أمانة المرأة على دعم ومساعدة المرأة في إقامة بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مما سيساهم في رفع مستوى المرأة اقتصاديًا.

من جهته، تحدث الدكتور طلعت عبدالقوي عن المشكلة السكانية في مصر، التي تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مستشهدًا بكلمة الرئيس السيسي بأن "أكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها الإرهاب والزيادة السكانية، وهذا التحدي يقلل من فرص مصر في التقدم.

وتناول عبدالقوي أبعاد المشكلة السكانية في مصر، التي تتمثل في زيادة معدل النمو السكاني، وتدني خصائص السكان، وسوء توزيع السكان، مطالبًا بتوفير خدمات تنظيم الأسرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتحويل هذه القضية إلى قضية مجتمعية تشارك فيها كافة مؤسسات المجتمع المدني وتنظيم قوافل لتوعية المواطنين بهذه المشكلة الكبيرة التي باتت تؤرق وتهدد الدولة المصرية.

وأشارت دكتور مهجة غالب، إلى أن قضية تنظيم الأسرة تحتاج إلى تكاتف جميع المؤسسات سواء كانت مؤسسات دينية، أو صحية أو ثقافية أو إعلامية، فضلًا عن مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن الخطأ في فهم معاني بعض النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية ساهم في تفاقم هذه المشكلة، مطالبة بوضع حلول جذرية لهذه القضية.

ومن المقرر أن يتم توقيع بروتوكول تعاون غدًا الخميس بين أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن، والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.

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