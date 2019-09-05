الرجاء المغربي يقترب من فسخ تعاقده مع ساليف كوليبالى.. اقرأ التفاصيل

كشفت بعض التقارير المغربية عن إمكانية فسخ فريق الرجاء المغربي لتعاقده مع ساليف كوليبالي لاعب الفريق الحالي ونجم الأهلي السابق المنضم للفريق منذ شهر مايو الماضي في صفقة انتقال حر.





وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أن قرار النادي بإمكانية فسخ التعاقد جاء بسبب سوء أداء اللاعب خلال مباريات الفريق الودية خلال الفترة الماضية.





وأضافت صحيفة "المنتخب" المغربية أن باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق والسابق للأهلي المصري يرغب في بقاء اللاعب داخل الفريق عكس مجلس الإدارة الذي يرى أن اللاعب يعاني من بطء الحركة وصعوبة الانسجام مع باقي لاعبي الفريق.



