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منوعات

بسبب إعلان عن هاتفه.. عصابة تحتال على قعيد وتحاول سرقته

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:30 ص
آيفون
آيفون
عزة عاطف
قامت مجموعة من البلطجية بتحديد موعد مع صاحب إعلان على فيسبوك عن هاتف آيفون، وهو شخص قعيد لا يمكنه مقابلتهم في أي مكان، لذا حدد معهم موعد لاستلام الهاتف من منزله، لكن المفاجأة كانت خطتهم الدنيئة لمحاولة سرقة الهاتف منه.

تحدث إليه أحد الأشخاص عبر دردشات فيسبوك يسأل عن إمكانية تحديد موعد لشراء الهاتف، لكن تفاجئ «طحى فتفت» الشاب القعيد عندما جاء الشخص وبصحبته 4 آخرين، وقد حاولوا سحب الهاتف من يده، وطرحوه أرضًا، ساحبين إياه من على الكرسي المتحرك لينزلق على الأرض.

قال الضحية لقناة 7 نيوز بحسب الديلي ميل "لقد رفضت تسليم هاتفي وأمسكت فيه بشدة لكنهم سحبوني من على الكرسي المتحرك وأسقطوني أرضًا، لم تعلم العصابة بوجود أحد آخر في المنزل، لكنهم صدموا وهرعوا هاربين عندما هجم عليهم ابن عم طحى ليبرحهم ضربًا.

وقد هرب الرجال عندما أدركوا وجود شخص آخر في المنزل، وقد تدخل أحد الجيران بمضرب بيسبول ليدافع عن طحى لكن العصابة كانت قد هربت بالفعل، وتبحث الشرطة الآن مراسلات فيسبوك بين السيد فتفت والجاني لتعقبهم وإعادة الهاتف إلى مالكه الشرعي.
بسبب إعلان عن هاتفه.. عصابة تحتال على قعيد وتحاول سرقته
بسبب إعلان عن هاتفه.. عصابة تحتال على قعيد وتحاول سرقته

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