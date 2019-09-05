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فن

اخبار الفن والفنانين.. ايمن بهجت قمر يكشف صلة قرابة بـ اسماعيل يس.. تامر عاشور يتعاقد مع سارة الطباخ بعد أزمة محمد الشرنوبي

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:43 ص
قسم الفن
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية

ايمن بهجت قمر يكشف صلة قرابة بينه واسماعيل ياسين
كشف الشاعر ايمن بهجت قمر عن صلة قرابة تجمعه بالفنان الراحل إسماعيل ياسين من خلال تعليق على تغريدة نشرها صديقه الشاعر أمير طعيمة بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".

بالأسماء.. فريق عمل البوم اليسا الجديد
أوشكت اليسا الفنانة اللبنانية، على الانتهاء من تحضيرات ألبومها الجديد المقرر طرحه في عيد الكريسماس المقبل، ويعد الأخير في مشوارها الفني بعد إعلانها قرار الاعتزال.

شكرا لكم.. منة فضالى تحتفل بعيد ميلادها ..فيديو
نشرت الفنانة منة فضالى مقطع فيديو أثناء الاحتفال بعيد ميلادها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

شاهد.. بريانكا شوبرا بإطلالة غربية
ظهرت بريانكا شوبرا نجمة بوليوود، بإطلالة غربية خلال تجولها بأحد شوارع ولاية نيويورك الأمريكية، حيث رصدتها كاميرات مصوري الباباراتزي.

بعد أزمة محمد الشرنوبى.. تامر عاشور يتعاقد مع سارة الطباخ

أعلن الفنان تامر عاشور تعاقده مع المنتجة سارة الطباخ لإنتاج أعمال فنية خلال الفترة المقبلة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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بعد أزمة محمد الشرنوبى.. تامر عاشور يتعاقد مع سارة الطباخ

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