اخبار الفن والفنانين.. ايمن بهجت قمر يكشف صلة قرابة بـ اسماعيل يس.. تامر عاشور يتعاقد مع سارة الطباخ بعد أزمة محمد الشرنوبي



كشف الشاعر ايمن بهجت قمر عن صلة قرابة تجمعه بالفنان الراحل إسماعيل ياسين من خلال تعليق على تغريدة نشرها صديقه الشاعر أمير طعيمة بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر". ايمن بهجت قمر يكشف صلة قرابة بينه واسماعيل ياسين

كشف الشاعر ايمن بهجت قمر عن صلة قرابة تجمعه بالفنان الراحل إسماعيل ياسين من خلال تعليق على تغريدة نشرها صديقه الشاعر أمير طعيمة بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".

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