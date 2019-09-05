مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

التصفيات المؤهلة لـ كاس العالم قط 2022







التصفيات المؤهلة لـ يورو 2020





منتخب ايطاليا X منتخب أرمينيا - 6:00 مساءً - beIN Sports 1







منتخب إسبانيا X منتخب رومانيا - 8:45 مساءً - beIN Sports 1







مباريات ودية



منتخب السعودية X منتخب مالي - 7:00 مساءا - KSA 1

يشهد اليوم، الخميس، الموافق 5 -9- 2019، إقامة عدد من المباريات في تصفيات كاس العالم 2022 ، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:منتخب السودان X منتخب تشاد - 4:30 عصرا- beIN Sports 1منتخب الصومال X منتخب زيمبابوي - 5:00 عصرا- beIN Sports 1منتخب سيشل X منتخب رواندا - 10:00 مساءا - beIN Sportsمنتخب سيشل X منتخب رواندا - 10:00 مساءا - beIN Sportsمنتخب فلسطين X منتخب أوزبكستان - 4:00 مساءا - beIN Sportsمنتخب الأردن X منتخب تايوان - 1:10 مساءا - beIN Sportsمنتخب سوريا X منتخب الفلبين - 1:30 مساءا - beIN Sportsمنتخب البحرين X منتخب العراق - 6:30 مساءا - beIN Sportsمنتخب قطر X منتخب أفغانستان - 6:30 مساءا - beIN Sports