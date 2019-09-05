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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:29 ص
ياسمين تيسير
يشهد اليوم، الخميس، الموافق 5 -9- 2019، إقامة عدد من المباريات في تصفيات كاس العالم 2022 ، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:



التصفيات المؤهلة لـ كاس العالم قط 2022

منتخب السودان X منتخب تشاد - 4:30 عصرا- beIN Sports 1

منتخب الصومال X منتخب زيمبابوي - 5:00 عصرا- beIN Sports 1

منتخب سيشل X منتخب رواندا - 10:00 مساءا - beIN Sports

منتخب سيشل X منتخب رواندا - 10:00 مساءا - beIN Sports

منتخب فلسطين X منتخب أوزبكستان - 4:00 مساءا - beIN Sports

منتخب الأردن X منتخب تايوان - 1:10 مساءا - beIN Sports

منتخب سوريا X منتخب الفلبين - 1:30 مساءا - beIN Sports

منتخب البحرين X منتخب العراق - 6:30 مساءا - beIN Sports

منتخب قطر X منتخب أفغانستان - 6:30 مساءا - beIN Sports

التصفيات المؤهلة لـ يورو 2020

منتخب ايطاليا X منتخب أرمينيا - 6:00 مساءً - beIN Sports 1

منتخب إسبانيا X منتخب رومانيا - 8:45 مساءً - beIN Sports 1

مباريات ودية

منتخب السعودية X منتخب مالي - 7:00 مساءا - KSA 1

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