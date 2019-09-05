مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الخميس، الموافق 5 -9- 2019، إقامة عدد من المباريات في تصفيات كاس العالم 2022 ، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:
التصفيات المؤهلة لـ كاس العالم قط 2022
منتخب السودان X منتخب تشاد - 4:30 عصرا- beIN Sports 1
منتخب الصومال X منتخب زيمبابوي - 5:00 عصرا- beIN Sports 1
منتخب سيشل X منتخب رواندا - 10:00 مساءا - beIN Sports
منتخب سيشل X منتخب رواندا - 10:00 مساءا - beIN Sports
منتخب فلسطين X منتخب أوزبكستان - 4:00 مساءا - beIN Sports
منتخب الأردن X منتخب تايوان - 1:10 مساءا - beIN Sports
منتخب سوريا X منتخب الفلبين - 1:30 مساءا - beIN Sports
منتخب البحرين X منتخب العراق - 6:30 مساءا - beIN Sports
منتخب قطر X منتخب أفغانستان - 6:30 مساءا - beIN Sports
التصفيات المؤهلة لـ كاس العالم قط 2022
منتخب السودان X منتخب تشاد - 4:30 عصرا- beIN Sports 1
منتخب الصومال X منتخب زيمبابوي - 5:00 عصرا- beIN Sports 1
منتخب سيشل X منتخب رواندا - 10:00 مساءا - beIN Sports
منتخب سيشل X منتخب رواندا - 10:00 مساءا - beIN Sports
منتخب فلسطين X منتخب أوزبكستان - 4:00 مساءا - beIN Sports
منتخب الأردن X منتخب تايوان - 1:10 مساءا - beIN Sports
منتخب سوريا X منتخب الفلبين - 1:30 مساءا - beIN Sports
منتخب البحرين X منتخب العراق - 6:30 مساءا - beIN Sports
منتخب قطر X منتخب أفغانستان - 6:30 مساءا - beIN Sports
التصفيات المؤهلة لـ يورو 2020
منتخب ايطاليا X منتخب أرمينيا - 6:00 مساءً - beIN Sports 1
منتخب إسبانيا X منتخب رومانيا - 8:45 مساءً - beIN Sports 1
مباريات ودية
منتخب السعودية X منتخب مالي - 7:00 مساءا - KSA 1
منتخب السعودية X منتخب مالي - 7:00 مساءا - KSA 1