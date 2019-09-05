روسيا: مستعدون لاستئناف الحوار مع أمريكا

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، عن استعداد بلاده في استئناف الحوار مع واشنطن بالشكل الذي يناسب الولايات المتحدة في هذه المرحلة.





وقال وزير الخارجية الروسي في تصريحات نقلتها شبكة "سبوتنيك" الروسية إن "العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، قوضت إلى حد كبير، وهذه العملية متواصلة للأسف على الرغم من تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وموظفوه الرئيسيون لتطبيع العلاقات مع روسيا، لكن على المستوى العملي لم يحدث أي شيء إيجابي".





وتابع وزير الخارجية الروسي "يواصل زملاؤنا الأمريكيون فرض عقوبات من جانب واحد، حتى دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تقديم أي ذرائع، وهذا يتناقض مع المزاج الذي يبديه الرئيس الأمريكي نفسه باستمرار تطبيع العلاقات مع روسيا".