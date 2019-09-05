الاثنين المقبل خدمة اجتماعية حلوان تبدأ امتحانات دور سبتمبر

أعلنت إدارة كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، موعد امتحانات دور سبتمبر بالكلية لطلاب الفرقة الرابعة.



أوضحت أن الامتحانات تبدأ يوم الاثنين ٩ سبتمبر٢٠١٩ وتنتهى يوم الاربعاء ١١سبتمبر ٢٠١٩، على ان يبدا الامتحان للفترة الاولى فى الساعة ١٠ صباحا من كل يوم و ينتهى فى الساعة ١٢ ظهرا ، و الفترة الثانية الساعة ١ ظهرا حتى ٣ عصرا .



جدير بالذكر أنه على الطلاب الراغبين بمعرفة نتائج التماسهم التوجه لموظفي شؤون الطلاب بالكلية حيث تم اعلان نتائج الالتماس الأيام القليلة الماضية.