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تعليم

الاثنين المقبل خدمة اجتماعية حلوان تبدأ امتحانات دور سبتمبر

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:40 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
كريم ناصر
أعلنت إدارة كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، موعد امتحانات دور سبتمبر بالكلية لطلاب الفرقة الرابعة.

أوضحت أن الامتحانات تبدأ يوم الاثنين ٩ سبتمبر٢٠١٩ وتنتهى يوم الاربعاء ١١سبتمبر ٢٠١٩، على ان يبدا الامتحان للفترة الاولى فى الساعة ١٠ صباحا من كل يوم و ينتهى فى الساعة ١٢ ظهرا ، و الفترة الثانية الساعة ١ ظهرا حتى ٣ عصرا .

جدير بالذكر أنه على الطلاب الراغبين بمعرفة نتائج التماسهم التوجه لموظفي شؤون الطلاب بالكلية حيث تم اعلان نتائج الالتماس الأيام القليلة الماضية.

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