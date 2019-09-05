مصطفى الفقى يفجر مفاجأة عن سيطرة الإخوان على الإعلام البريطاني ..فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسي، إن النموذج البريطاني محفور في ذهن المصريين منذ سنوات الاحتلال، وهناك إعجاب مكتوم، حيث أحيانا من الممكن للشخص أن يعجب بخصمه، وليس بالضرورة أن نكون سياستنا متوافقة معها.





وأضاف الدكتور مصطفى الفقى ، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن الإعلام في بريطانيا مزدهر، حيث إن الإعلام يزدهر مع الحريات، "زي زمان ما كنا بنقول الحاجة أم الاختراع، فالحرية هي أم الإبداع"، موضحًا أن مصر لها علاقة غير مكتوبة تاريخيًا مع بريطانيا، وهي علاقة ليست حبا أو كراهية، ولكن بها قدر كبير من الهيبة.



