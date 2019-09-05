إوعى تقع في الفخ.. 8 أشياء يجب ألا تصدقها عند شراء هاتف أونلاين

يزداد عدد الأشخاص الذين يشترون الهواتف عبر الإنترنت عند سماعهم عن الخصومات المربحة أو المزايا المبهرة، ومع ذلك، لا يزال هناك قسم من المستخدمين الذين ما زالوا غير واثقين من طلب الهواتف عبر الإنترنت وغالبًا ما يميلون إلى البحث أولا عن مواصفات الهاتف وسعره عبر الإنترنت ومن ثم الذهاب إلى أقرب متجر للبيع بالتجزئة لشرائه معتقدا أنه مزود بكل المعرفة حول المواصفات والسعر.



ومع لعب مواقع التكنولوجيا ووسائل الإعلام الاجتماعية دورًا كبيرًا في التأثير على قرار المشتري، من المهم جدًا ألا يصدق الأشخاص كل ما يرونه عبر الإنترنت لتحديد أي هاتف سيشترونه، وإليك 9 أشياء يجب عليك عدم تصديقها عند شراء هاتفك عبر الإنترنت، وفقا لموقع "جادجيتس ناو" التقني.



1. لا تنخدع في منشورات المشاهير حول الهواتف على وسائل التواصل الاجتماعي



يتم الدفع لمعظم المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "إنستجرام" Instagram و"تويتر" Twitter و"فيسبوك" Facebook من قبل شركات الهواتف من أجل التسويق لأجهزتها.



ويعد "إنستجرام" Instagram أحد مواقع التواصل الاجتماعي المفضلة لفريق التسويق من العلامات التجارية للهواتف الذكية، حيث تدفع العلامات التجارية في الغالب الأموال إلى مشاهير السوشيال ميديا من أجل إقناع متابعيهم بشرائه، ذلك على الرغم أن هؤلاء المشاهير لم يكونوا قد استخدموا الهاتف الذين يروجون له من قبل.



2. لا تصدق دائما الآراء "ريفيوز" الموجودة على مواقع التجارة الإلكترونية



لا تثق بتلك الآراء والمراجعات والتعليقات التي يتم كتابتها على مواقع التجارة الإلكترونية بشكل كامل، حيث أنها يتم التحكم بها من بعض العلامات التجارية التي تحاول إخفاء التعليقات السلبية أو إظهار التعليقات المدفوعة.



3. نتائج اختبار المعيار ليست مهمة للغاية، لا تركز عليهم



ستبين نتائج اختبار بعض معايير الهاتف دائمًا أعلى أداء وأفضل البطارية. ومع ذلك، كلما زاد استخدامك للهاتف، تنخفض هذه النقاط القياسية (المعايير)، لذا لا تركز على نتائج تلك الإختبارات كثيرًا.



4. لا تقرر شراء أي هاتف بناء على حصة السوق من بيعه أو تقارير الشحن الخاصة به



عند سماعك عن أن بعض شركات الهواتف المحمولة هي من بين أفضل خمس ماركات للهواتف الذكية في في مصر أو الهند، على سبيل المثال، من حيث الشحنات، لا يعني ذلك بالضرورة أن جميع منتجاتها هي الأفضل.



لذا تذكر، أنت لا تشتري الشركة ولكنك تشتري هاتفًا معينًا من الشركة، على سبيل المثال، شركة آبل الشهيرة ليست ضمن أفضل 5 علامات تجارية في الهند، لكن هذا لا يعني أن أجهزة iPhone لا تستحق الشراء.



5. لا تركز كثيرًا على تقييمات DxOMark أثناء تحديد جودة الصورة



تقيمات DxOMark - المصدر الرئيسي لقياسات جودة الصور وتقييمات الهواتف الذكية والعدسات - هو عبارة عن لغة تسويقية أخرى تستخدمها العلامات التجارية لجعل المشترين يعتقدون أن هواتفهم بها أفضل كاميرا، وعلى الرغم من أن تلك الهواتف قد تثبت كفاءة كاميراتها في معامل الاختبار، إلا أن تلك النتائج قد تتغير بشكل كبير في الحياة الواقعية.



6. لا تشتر هاتفا بسبب ميزة واحدة تجدها جيدة به، وتذكر أنك بحاجة إلى هاتف جيد بشكل عام



لا تشتري هاتفًا لمجرد أن الجهاز مزود بميزة كاميرا فريدة من نوعها أو ببساطة لديه عمر بطارية أفضل أو أي USP معين، وتذكر أنك تريد شراء هاتف بميزات جيدة بشكل عام.



7. لا تصدق بشكل كبير اختبارات متانة الهواتف الذكية



مثل غيرها من الميزات، تقول العلامات التجارية إنها دائما ما تعمل على تعزيز متانة هواتفها الذكية، لذا لا تنخدع بهذا الأمر وتذكر أن جميع الهواتف الزجاجية تنكسر، وإذا لم يكن هناك تصنيف "العلامات الدولية للحماية" IP68 لمقاومة الماء ، فإنه ليس من الآمن أن تستخدم في محيط رطب.



8. لا تصدق التصريحات التي قدمها الرؤساء التنفيذيون وغيرهم من المديرين التنفيذيين لشركة ما حول الهواتف التي تم إطلاقها حديثًا



بالنسبة لشخص يتجه لعلامة هاتف ذكي في البلاد، من الواضح أن يتفاخر بكل التفاصيل الدقيقة للهاتف الذي تم إطلاقه حديثًا. لذلك، لا تدع تلك التصريحات الطويلة من رؤساء التسويق أو أي مدير تنفيذي آخر للعلامة التجارية تؤثر على قرار الشراء.