بث مباشر.. مباراة السعودية ومالي الودية اليوم الخميس 5-9 -2019

تعد مباراة السعودية و مالي، إحدى أهم منافسات المباريات الودية ضمن أسبوع الفيفا والأجندة الدولية، والتي ستنطلق اليوم، الخميس 5 -9 -2019، في تمام الساعة السابعة مساء، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ويقدم "صدى البلد" بثا مباشرا لمباراة مباراة السعودية و مالي ، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة السعودية و مالي بث مباشر أون لاين بدون تقطيع عبر موقعنا الإخباري.



بث مباشر مباراة السعودية و مالي



يواجه منتخب السعودية منافسه مالي اليوم االخميس 5 -9 -2019 في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب الأمير محمد بن فهد.



بث مباشر لمباراة السعودية و مالي



يرغب منتخب السعودية في خوض المباراة في إطار استعداداته لـ تصفيات كأس العالم 2022 وكاس آسيا 2023



مشاهدة مباراة السعودية و مالي بث مباشر



يرغب منتخب السعودية في خوض المباراة أمام منتخب قوي مثل منتخب مالي لديه العديد من العناصر الجيدة في مختلف الخطوط، حيث يسعى لـ تحقيق الانتصار اليوم من اجل دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق مشواره في تصفيات آسيا.



موعد مباراة السعودية و مالي



وتنطلق مباراة السعودية و مالي في تمام الساعة 7 مساء الخميس الاثنين 5 - 9 - 2019 على ملعب الأمير محمد بن فهد، وستذاع مباراة بيراميدز وبتروجت عبر قناة السعودية الرياضية.