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شاهد.. لصوص يسرقون بيانات البطاقات البنكية عبر ماكينات الصرافة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 06:08 ص
حمزة شعيب
كشف مقطع فيديو متداول عبر مواقع السوشيال ميديا، عن حيلة يقع بها السياح في جزيرة بالي الإندونيسية لمحتالين يتمكنون من سرقة أموالهم في البنوك عبر معرفة أرقام حساباتهم البنكية وكلمات المرور.

ومن جانبها أوضحت "صحيفة ديلي ميل" البريطانية، أن مقطع الفيديو «الصادم» نشر على صفحة Kuta Community بموقع «فيسبوك»، ويوضح أن المحتالين يقومون بتركيب جهاز في ماكينة الصرف الآلي ويمكنه التقاط بيانات عميل البنك خلال عملية سحب الأموال، من ثم يمكن للسارق سحب الأموال بسهولة دون إثارة شكوك البنك ويبدأ «أسوأ كابوس» للسائح، بحسب تعبير الصحيفة.

ونوهت "ديلي ميل" بأن الشرطة في بالي أعلنت، في وقت سابق من 2019، القبض على 4 رومانيين لارتكابهم تلك الجريمة حيث صنعوا بطاقات مزيفة بها بيانات الضحايا وسحبوا أموالًا من حساباتهم، ولكن الصحيفة قالت إن الفيديو ليس له علاقة بتلك القضية ولكنه يتزامن مع التحذيرات الموجهة للسياح الأستراليين بعدم الوقوع في هذا الفخ.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن آلان مانينغ، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التأمين، قوله إنه يجب على المسافرين إلى بالي استخدام ماكينات الصراف الآلي الموجودة داخل البنوك فقط لأن تلك التي توجد في المحلات يسهل أن تلتقط منها بياناتهم.

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