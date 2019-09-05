قوة إعصار دوريان تصل للفئة الثالثة

أعلن المركز الأمريكي للأعاصير، اليوم الخميس، أن قوة إعصار دوريان وصلت إلى الفئة الثالثة بعدما بات يدنو من الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة، خصوصا فلوريدا.





يتوقع أن يضرب الإعصار صباح اليوم حتى الجمعة الساحل الأمريكي الجنوبي الشرقي، وولايات جورجيا وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية، رغم أن عين الإعصار لن تصل إلى البر.





وحذر المركز الأمريكي الوطني للأعاصير، ومقره في ميامي، من ارتفاع منسوب المياه في هذه المنطقة، متحدثا عن وضع قد يكون بالغ الخطورة.



