كوريا الشمالية تطلب من الأمم المتحدة خفض موظفي المساعدات الدوليين

طالبت كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، الأمم المتحدة بخفض عدد الموظفين الدوليين الذين تنشرهم في الدولة معتبرة أن برامج المنظمة العالمية أخفقت بسبب تسييس القوى المعادية لمساعدات الأمم المتحدة.



وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 10.3 مليون شخص يحتاجون مساعدات بينما قالت بيونج يانج في فبراير إنها تواجه نقصا في الغذاء هذا العام واضطرت لخفض الحصص إلى النصف فيما أرجعته إلى الجفاف والفيضانات والعقوبات، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".



وقال كيم تشانج مين الأمين العام للجنة التنسيق الوطنية الخاصة بالأمم المتحدة في كوريا الشمالية في رسالة إلى أكبر مسئول في المنظمة الدولية في بلاده "أخفقت البرامج التي تدعمها الأمم المتحدة في تحقيق النتائج المرجوة بسبب تسييس القوى المعادية لمساعدات الأمم المتحدة".



وأضاف كيم في الرسالة التي تحمل تاريخ 21 أغسطس أنه يجب خفض عدد الموظفين الدوليين بنهاية العام.



يأتي هذا في ظل تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الرامية إلى تفكيك برامج بيونج يانج النووية والصاروخية.



وزاد مجلس الأمن الدولي بالإجماع العقوبات على كوريا الشمالية منذ عام 2006 في محاولة لقطع التمويل عن تلك البرامج.