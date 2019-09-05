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رياضة

علاقة محيرة.. تقارير مغربية تتساءل عن سر تمسك كارتيرون بـ كوليبالي

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:02 ص
ساليف كوليبالي
ساليف كوليبالي
ياسمين تيسير
سلطت بعض التقارير المغربية الضوء على العلاقة القوية التي تربط باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي لفريق الرجاء المغربي والسابق لفريق الأهلي وساليف كوليبالي نجم فريق الرجاء.

وأكد موقع " le 360 " أن مجلس ادارة نادي الرجاء المغربي يرغب في فسخ التعاقد مع اللاعب ساليف كوليبالي خاصة في ظل ضعف مستواه خلال مباريات الفريق الودية استعدادا للموسم الجديد.

وتابع الموقع أن هناك جلسة جمعت سليف كوليبالي مع مجلس الادارة، حيث أسفرت عن فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين على الرغم من رفض كارتيرون لهذا الامر.

وأشار الموقع إلى أن علاقة كارتيرون بـ كواليبالي أصبحت محل تساؤل ودهشة من الجميع خاصة في ظل اصرار باتريس كارتيرون على اصطحاب اللاعب في كل فريق يقوده.

وكان باتريس كارتيرون أصر على التعاقد مع كوليبالي خلال قيادته لفرق مازيمبي الكونغولي ثم الأهلي المصري ثم الرجاء المغربي.

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