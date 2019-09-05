اخبار الرياضة.. ميتشو يكشف سبب رفضه تدريب الأهلي.. رونالدو يكتب وصيته..عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك

1- ميتشو يكشف سبب رفضه تدريب الاهلي قبل تولي الزمالك





3-شاهد.. سيد عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك بحضور فرح في قريته بالفيوم



أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالى، كتب وصيته.





4- محسن صالح يكشف سر تأخر إعلان اسم مدرب منتخب مصر



حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على حضور حفل زفاف ابن شقيقته في مسقط رأسه بالفيوم.





5- تسرع.. احمد ناجى يكشف رأيه في فايلر مدرب الاهلى الجديد ..فيديو



كشف محسن صالح مدرب منتخب مصر السابق، عن سر تأخر إعلان اسم المدير الفني الجديد للمنتخب الأول حتى الآن؛ خاصة في ظل تأكيد أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أن المدير الفني تم اختياره بالفعل.





6-فشنك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول إمكانية استبعاد الزمالك من دوري الأبطال



كشف احمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب الأول السابق، عن رأيه بـ رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الأهلي.





7-مرتضي منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز



كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حقيقة خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للنادي؛ بشأن ضرورة سداد مديونيات النادي لدى الكاف، وإلا سيتم استبعاد الفريق من المشاركة بدوري أبطال أفريقيا.

زف مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشرى سارة لـ جماهير الفريق بشأن أعداد مشجعي الفريق خلال مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز الأحد المقبل.











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