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فن

تعرف على رسالة هند رضا لـ بوسى فى عيد ميلادها

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:32 ص
بوسى وهند رضا
بوسى وهند رضا
صدي البلد
نشرت الفنانة والإعلامية هند رضا، صورة برفقة الفنانة بوسي، عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وعقبت هند رضا على الصورة موجهة حديثها لبوسي "كل سنة وأنتي طيبة يا جدعة، ودايما ناجحة، ألمعي أكتر".

يُذكر أن بوسي، ولدت في 1 سبتمبر 1981 في القاهرة، وبدأت الغناء بعمر صغير، ولكنها انطلقت بقوة بعام 2012 بأغنية شعبية.

حملت اسم "آه يادنيا"، لتنطلق بعدها لعالم التمثيل.

وكانت محكمة جنح مستأنف النزهة، أصدرت حكما بقبول دعوى المطربة بوسي وإلغاء حكم حبسها، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لطليقها، وقضت بتغريمها 550 ألف جنيه، بواقع 50 ألف جنيه عن 11 قضية رفعت ضدها من قبل طليقها.
تعرف على رسالة هند رضا لـ بوسى فى عيد ميلادها

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