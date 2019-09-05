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تساؤلات كثيرة.. أين اختفت شيرين عبد الوهاب ؟

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:45 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
حمزة شعيب
ناقش برنامج "ET بالعربي" غياب المطربة شيرين عبد الوهاب عن المشاركة في الفعاليات الفنية والظهور الإعلامي منذ بداية الصيف.

وطرح البرنامج تساؤلا حول ما تردد عن سفر شيرين إلى الولايات الأمريكية بصحبة زوجها المطرب حسام حبيب، لوضع مولودهما الأول، وهو ما نفاه حبيب في اتصال هاتفي مع البرنامج، مشيرًا إلى أنهما يتواجدان في إنجلترا وأنه لا صحة لحمل شيرين، وأن ما تردد ذلك لا يعدو كونه شائعة.

وأشار البرنامج في تقريره إلى أن غياب شيرين عبد الوهاب يطرح الكثير من التساؤلات، بعد أن رفضت المشاركة في مهرجان موازين بالمغرب ومهرجان قرطاج في تونس، إلى جانب ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي، وطرحها لأغنيتها الخليجية الأولى "الحب خدعة" بدون أي دعاية للتسويق للأغنية.

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